Placido, Luxuria e Ottavia Piccolo protagonisti della stagione teatrale

Danza, musica, naturalmente la prosa. Guardando anche oltre la scena. Ventidue volte a teatro. Che sia in abbonamento o fuori abbonamento. Che siano rassegne o eventi collaterali. Un cartellone ricco quello della nuova stagione teatrale, ideato dagli Istituti Culturali. "È un’offerta articolata – dice il direttore Paolo Rondelli – proprio per dare soddisfazione a tutti quei segmenti di pubblico che ci seguono, ma anche per attirarne altri con grandi classici e nomi famosi; oltre ad alcune offerte molto sfiziose e particolari". Ma veniamo ai nomi. Da Michele Placido a Ottavia Piccolo. Dal jazzista Paolo Fresu all’ironia di Massimo Lopez e Tullio Solenghi. La stagione si aprirà il 12 novembre con lo spettacolo di Elena Bucci ’Non sentire il male’, omaggio al a Eleonora Duse nell’anno del centenario. Il martedì successivo sul palco ci sarà Ottavia Piccolo insieme a I Solisti dell’orchestra Multietnica di Arezzo con ’Matteotti (anatomia di un fascismo)’ di Stefano Massini. Sempre al Teatro Titano, come i primi due appuntamenti, si tornera il 5 dicembre con ’L’angelo dello storia’ con la compagnia Sotterraneo. E poi 14 gennaio con ’Princesa’, interpretato da Vladimir Luxuria. Paola Minaccioni sarà sul palco del Titano il 31 gennaio con ’Elena, la matta’ e l’8 marzo spazio alla danza con la Mm Contemporary Dance Company e il loro ’Love Poems’. La stagione del Teatro Titano si chiuderà il 25 aprile con la musica dei Jazz Inc. Quintet insieme a Karima. La stagione del Teatro Nuovo avrà inizio il 27 novembre con la musica di Paolo Fresu e il suo ’Kind of Miles’. E proseguirà con ’La grande magia’ di Natalino Balasso e Michele Di Mauro (21 gennaio). Per poi lasciare spazio, il 12 febbraio, a ’Pirandello-Trilogia di un visionario’ con Michele Placido, Valentina Bartolo e Paolo Gattini. Gli ultimi due appuntamenti (12 marzo e 15 aprile) saranno con ’La ferocia’ di VicoQuartoMazzini e ’Le prénome-Cena tra amici’ di Matthieu e Alexandre de La Patellière con Lisa Galantini, Alberto Giusta, Davide Lorino, Elisabetta Mazzullo e Aldo Ottobrino. Quattro gli spettacoli fuori abbonamento: ’L’abisso’ di e con Davide Enia (29 ottobre), ’Una per tutte: Elisabetta Sirani’ de Il Tempo Favorevole (2 febbraio), ’Il silenzio fa tour’ con Renzo Rubino & La Sbanda (4 maggio) e ’Il primo Secondo’ di Denis Campitelli (8 maggio). Tra gli eventi collaterali, sempre fuori abbonamento, le ’Favole da incubo’ di Roberta Bruzzone (23 novembre), ’Dove eravamo rimasti’ di Massimo Lopez e Tullio Solenghi (8 dicembre) e ’Avanguardia pura’ con Camilla Boniardi e Guglielmo Scilla (11 gennaio). Due gli appuntamenti della rassegna ’Sguardi oltre la scena’.