Plance vuote, meglio i social. La corsa solitaria dei candidati. Derby nel Pd e in Fratelli d’Italia

Si vota tra meno di un mese. Ma la campagna elettorale per le regionali, chi l’ha vista? Le plance elettorali sono ancora desolatamente vuote. E, fatta eccezione per qualche candidato, di manifesti in giro se ne sono visti pochissimi. Fin qui una campagna anomala e in sordina. Che si giocherà tutta nelle poche settimane che ci separano dal voto.

Dei partiti principali il Pd è stato, fino a questo momento, quello con i candidati più attivi. Non appena sono ufficializzati i loro nomi Emma Petitti, Alice Parma, Simone Gobbi e William Raffaeli sono partiti in quarta. Ciascuno ha aperto una propria sede elettorale, ha organizzato incontri e affisso i primi manifesti. E "ciascuno – ci tiene a sottolineare Riziero Santi, sindaco di Gemmano e membro del coordinamento provinciale del Pd – lo sta facendo a proprie spese. Il partito si farà carico solo dei costi generali della campagna, per esempio i manifesti sulle plance elettorali". Che non resteranno vuote ancora a lungo. "Anche se ormai, oggettivamente – continua Santi – le plance sono uno strumento vecchio e servono a poco". La Prefettura in queste ore ha finalmente indicato gli spazi a disposizione di ogni lista. "Noi sulle plance metteremo soprattutto i manifesti del partito e del nostro candidato presidente, Michele de Pascale". Ma i candidati del Pd puntano soprattutto sui social e sugli eventi. Tra loro si è già scatenata la bagarre. Ognuno ha il proprio comitato elettorale e la propria campagna di comunicazione. "Abbiamo 4 candidati da corsa... sorride Santi – È normale che ognuno punti a fare a ottenere il maggior numero preferenze personali. Ma a tutti abbiamo chiesto una competizione sana, leale, senza ostacolarsi tra loro".

Anche in casa di Fratelli d’Italia andrà così. Nicola Marcello aveva affisso i manifesti prima ancora che fosse ufficializzata la sua candidatura. "Abbiamo pronti i manifesti per le plance elettorali, ma noi punteremo soprattutto sull’ascolto delle persone. Faremo tanti incontri. Ciascuno di noi ’presidierà’ il proprio territorio di riferimento. Ma faremo anche alcune eventi insieme, con tutti i candidati". Marcello e Carlo Rufo Spina faranno la campagna elettorale soprattutto a Rimini. Antonia Barnabè invece si concentrerà su Riccione e sulla zona sud. Monia Amadei si dedicherà in particolare a Novafeltria (dov’è assessore) e nel resto della Valmarecchia. "Non abbiamo fondi dal partito per la campagna elettorale – continua Marcello – Ognuno di noi paga di tasca propria le spese". I candidati di Pd e Fratelli d’Italia saranno quelli che spenderanno (di gran lunga) di più per questa campagna elettorale, rispetto a tutti gli altri. Anche perché sono quelli – sondaggi alla mano – che hanno le maggiori chances di essere eletti consiglieri regionali.