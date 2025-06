PlanGreen di Misano Adriatico entra nel gruppo VIVI Energia

VIVI energia, società tra i principali operatori indipendenti di vendita di energia elettrica e gas metano in Italia con sede a Roncadelle nel bresciano, ha acquisito da Fiee Sgr -Fondo Italiano per l’efficienza Energetica, il controllo di PlanGreen, l’azienda di Misano Adriatico attiva da 12 anni nel campo dell’efficienza energetica a tutto tondo. L’operazione punta a rafforzare la presenza di VIVI Energia su tutto il territorio nazionale e a rispondere alla crescente domanda di soluzioni energetiche avanzate, economicamente sostenibili e ad alto impatto sociale.

La nuova società vedrà Andrea Bolla, già presidente e Ceo Gruppo VIVI, nel ruolo di presidente, affiancato da Filippo Bollati (già Ceo di VIVIesco) quale amministratore delegato. Paolo Pizzolante (già amministratore delegato e fondatore di PlanGreen) sarà il direttore generale.

Con l’operazione, VIVI energia che dal 2018 opera in ambito di efficientamento energetico e ottimizzazione dei consumi nel settore industriale e residenziale attraverso la propria controllata VIVIesco, amplia il proprio perimetro operativo. Tra i punti di forza dell’operazione una forte sinergia tra diverse specializzazioni: una lunga esperienza nell’efficientamento di grandi clienti industriali, la capacità di progettare e realizzare progetti per il settore domestico e la specializzazione di PlanGreen nello sviluppo di Progetti pubblici su larga scala e di Comunità Energetiche Rinnovabili. Un settore in cui Plangreen si è distinta con project financing comunali ed iniziative di welfare aziendale legate alla produzione condivisa di energia.