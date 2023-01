"Platani monitorati: abbattuti quelli malati"

"Massima attenzione per i platani dell’Isola, ne abbiamo abbattuti alcuni sostituendoli con altre essenze, ma la situazione è sotto controllo". L’assessore all’Ambiente Adele Ceccarelli fa il punto sul ’salotto buono’. Dopo che da Elena Mora, curatore dell’Orto Botanico dell’Università di Genova, è arrivato un grido d’allarme: "Va preso atto dei ritmi diversi dell’agricoltura, ma anche della necessità di adeguare il verde urbano e ornamentale. Gli alberi piantati oggi nelle città non vanno più bene, occorre considerare nuove specie più adatte a climi caldi, rinunciare a qualche pianta che era già al limite: ad esempio possiamo mantenere l’uso delle piante mediterranee, il leccio, il cercis, mentre piante di climi più continentali come il bagolaro, il platano, i tigli... che hanno bisogno di una stagionalità precisa e soffrono in modo marcato la siccità, hanno bisogno di aiuto con l’irrigazione". "I nostri uffici con Anthea – prosegue Ceccarelli – sono al lavoro per analizzare in modo professionale e con progetti finanziati europei in collaborazione con l’università di Milano, costantemente gli effetti del mutamento climatico sulle nostre alberature. Vero che ultimamente si registra una maggiore sofferenza e purtroppo abbiamo dovuto procedere all’abbattimento di piante oramai morte, provvedendo alla sostituzione e messa a dimora di altre alberature non necessariamente della stessa essenza". "L’articolo – prosegue – parla generalizzando un tema molto complesso che è quello della stagionalità. Parla della Liguria che ha un clima completamente diverso dal nostro e nello specifico di Genova che essendo una città amplifica ancor più gli effetti negativi di un clima in cambiamento. Non è applicabile con la nostra situazione. Per quanto ci riguarda Anthea con il progetto Life urban green supportato da università di Milano è finanziato dall’Unione europea sugli alberi di Rimini sta prendendo molto seriamente la situazione e il monitoraggio e i risultati della ricerca su Rimini valgono anche a Bellaria Igea Marina, la quale ha sempre tramote Anthea un sistema di raccolta dati e censimento del verde pubblico tecnologica, visionabile on line. I risultati della ricerca condotta da Anthea su Rimini, sono maggiormente confacenti valgono sopratutto perché abbiamo le stesse condizioni pedoclimatiche".