Playoff ad alta tensione. Duecento divise in campo e stadio ’Neri’ blindato per il match contro Pesaro

Questa volta parlare di "stadio blindato" non sarà soltanto un semplice modo di dire. Perchè per il derby di ritorno tra Rimini e Vis Pesaro, valido per i playoff di serie C, ci si attende un clima caldo, anzi rovente, vista la storica rivalità tra le due tifoserie e il valore della posta in palio dopo un match di andata al cardiopalma. Ecco perchè, per la giornata di domani (fischio di inizio alle 20), è previsto uno schieramento di forze dell’ordine davvero massiccio e misure straordinarie per prevenire e spegnere sul nascere possibili tensioni o scontri. L’allerta è ai livelli massimi e il dispiegamento di uomini e mezzi messo in campo dalla Questura, con il coordinamento del comitato provinciale per l’ordine pubblico e la sicurezza (presieduto dalla Prefettura di Rimini) sarà degno dei derby più sentiti, quelli con i rivali storici del Cesena, quando mediamente le divise attive a guardia del rettangolo di gioco sono circa 200, tra poliziotti, carabinieri, finanzieri e agenti di polizia locale, con compiti di sicurezza, ordine pubblico e gestione della viabilità.

La capienza massima, per il settore degli ospiti, è di 1.200 tifosi. Ancora tuttavia non si sa di preciso quanti saranno gli ultras pesaresi che arriveranno a Rimini per il match. Molti giungeranno in città con l’auto, altri ancora in pullman, e saranno presi in carico e scortati fino allo stadio dal personale delle forze dell’ordine seguendo percorsi già prestabiliti per impedire qualsiasi possibilità di contatto con i riminesi. Come sempre, sarà attivato il consueto piano del traffico attorno al ’Romeo Neri’ con divieti di sosta e chiusura di alcune strade. Tutto come da prassi, salvo che alcune misure di prevenzione saranno partcolarmente intensificate. Quella che si profila sarà infatti una partita ad altissima tensione, tenuto conto anche del risultato dell’andata, con i biancorossi che hanno agguantato un pareggio sofferto centrando al novantunesimo l’1-1 nella tana dei rivali.

Senza dimenticare naturalmente le vecchie ruggini tra le due tifoserie che già in passato si sono rese protagoniste di confronti sfociati anche in episodi di violenza. Questo, unito al fatto che, trattandosi dei playoff di serie C la posta in gioco è alta, fa sì che quello in programma per domani non sia sicuramente un match come tutti gli altri. La rivalità calcistica si lega a filo doppio con quella del mondo del basket. Nel novembre dello scorso anno, la Prefettura di Pesaro aveva vietato la trasferta nelle Marche dei supporter della Rbr in occasione della partita con la Vuelle. Decisione che era stata accolta non senza una certa amarezza dai tifosi della Rivierabanca e che non era mutata nemmeno dopo il tentativo di intercessione del sindaco Jamil Sadegholvaad.

Domani i riflettori puntati delle forze dell’ordine saranno puntati, in particolar modo, sulla fase del deflusso, ovvero quando al termine del triplice fischio gli ultras delle due squadre dovranno lasciare lo stadio.