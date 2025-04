Playoff Serie B: 28 squadre in corsa per il sogno promozione

Una maratona più che uno sprint finale. E’ quella che attende le 28 squadre pronte a partecipare ai playoff. Tutte con un sogno: quello di raggiungere Padova, Entella e Avellino in serie B. Una maratona che scatterà domenica e si concluderà sabato 7 giugno con la finale. per alcune il cammino sarà più lungo. In 18 domenica saranno in campo per giocare il primo turno (a eliminazione diretta) della fase a gironi. Classifiche alla mano, sul terreno di gioco si presenteranno le squadre che a fine regular season si sono piazzate dal quinto al decimo posto. Undicesimo nel girone B dove c’è la squadra che ha vinto la Coppa Italia, vale a dire il Rimini. Che come premio ha ottenuto il vantaggio di partire dalla fase nazionale. Ma andiamo con ordine perché nella maratona c’è il rischio di sbagliare strada. Dicevamo delle 18 squadre al via. Che diventeranno nove dopo il primo turno. Quelle nove alle quali al secondo step (in programma mercoledì 7 maggio) della fase a gironi si aggiungeranno le tre quarte classificate dei tre gironi (esattamente Albinoleffe, Pescara e Crotone). Anche in questo caso tutto si deciderà in novanta minuti. Quindi 12 squadre in tutto che diventeranno 6 alle porte della fase nazionale che si svilupperà in due turni. Alle quali, nel primo turno (domenica 11 maggio l’andata e mercoledì 14 il ritorno) si aggiungeranno i tre club che hanno conquistato il terzo posto in classifica in campionato (esattamente Feralpisalò, Torres e Monopoli) più il Rimini vincitore della coppa, come dicevamo. Da qui cambia la formula perché tutto non si deciderà in 90 minuti, ma in 180. Al secondo turno della fase nazionale ci arriveranno le migliori cinque e con loro entreranno in scena anche le seconde classificate dei tre gironi (Vicenza, Ternana e Cerignola). Andata prevista domenica 18 maggio e ritorno il 21. Ne resteranno solo quattro, quelle pronte a partecipare alle final four. La semifinale d’andata si giocherà domenica 25 maggio e quella di ritorno il 28. Ne resteranno poi solo due, pronte al doppio confronto finale previsto per lunedì 2 giugno e sabato 7. Una tabella di marcia serratissima per chi arriverà fino in fondo. Il Rimini attende e, dopo l’ultima gara di campionato contro il Pineto, è tornato ad allenarsi. Cullando un sogno.