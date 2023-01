Pnrr, 109 milioni per cambiare la città "Ma preoccupa l’aumento dei costi"

di Giuseppe Catapano Poco meno di 109 milioni per cambiare la città. Una ‘nuova’ Rimini che vedrà la luce entro la fine del 2026, anno in cui i lavori finanziati attraverso il Pnrr dovranno terminare. Il Comune ha già ottenuto fondi per 108,7 milioni di euro. La parte più consistente – oltre la metà, 57,3 milioni – è costituita dagli interventi per la rivoluzione verde e la transizione ecologica (missione 2): tra questi spicca il prolungamento del Metromare fino alla Fiera, progetto da 49 milioni per cui entro il 31 marzo sarà indetta la gara. L’intervento dovrà essere concluso entro il 30 giugno 2026. E ancora: per la missione 5 (inclusione e coesione) il Comune ha ottenuto fondi per 41 milioni e realizzerà il Parco del mare Sud (25,8 milioni) entro il mese di marzo del 2026; la parte restante dei finanziamenti è distribuita tra istruzione e ricerca (missione 4, 8,7 milioni) e digitalizzazione, cultura e turismo (1,7 milioni). Se il 2022 è stato l’anno delle candidature e dell’assegnazione dei fondi, "il 2023 – spiega l’assessore al Pnrr, Roberta Frisoni, che ieri ha fatto una panoramica degli interventi previsti in commissione – è l’anno delle gare e delle aggiudicazioni. Una grossa mole...