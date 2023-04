"Pnrr, a Riccione risultati deludenti"

"Il Pnrr è un treno rilevante in termini di fondi per lo sviluppo e la modernizzazione di infrastrutture e servizi pubblici, ma per Riccione il risultato è deludente". Così Roberto Biondi e Riccione in Azione incalzano: "Per intercettare questi soldi era indispensabile avere progettualità pronte da presentare e realizzare in tempi brevi. Non è accaduto a Riccione. Le dichiarazioni del segretario del Pd riccionese Riziero Santi ci lasciano perplessi. Perché minimizzare quando sono oggettive le responsabilità della precedente giunta Tosi in carica quando si dovevano presentare i progetti? Quest’amministrazione pare stia seguendo l’esempio della precedente".