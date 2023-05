Pnrr, cantieri al via Quasi 700 i progetti "Opportunità da cogliere"

Sono la bellezza di 658 i progetti finanziati dai fondi del Pnrr in provincia di Rimini, per un totale di 303.290.049 euro, dei quali circa un sesto, 48.371.512, finanziati con risorse dei bilanci comunali o di altre amministrazioni. Interventi strategici per la "ripresa e resilienza", come da intitolazione del Piano, che però vanno ’messi a terra’. Per non rischiare - qui come in tutta Italia - di perderne una parte, in prefettura a Rimini ieri si è svolto un incontro formativo rivolto agli operatori (una settantina i presenti) degli enti locali titolari di progetti finanziati appunto dal Pnrr, "impegnati in questi giorni – sottolineano dagli uffici locali del governo nazionale - con svariate problematiche gestionali e contabili".

Il prefetto Rosa Maria Padovano ha introdotto i lavori, evidenziando la strategicità degli interventi, che "rappresentano una grande opportunità da cogliere". Il dato degli oltre 300 milioni di euro, segnala la prefettura, "comprende tutto l’universo pubblico in sede provinciale". I soli Comuni gestiscono 316 progetti, per complessivi 142.309.524 di euro, di cui quasi 30 milioni (29.560.529 euro) "derivanti da fonti di finanziamento diverse dal Pnrr". "Alta quindi la percentuale di autofinanziamento dei progetti comunali – conclude la prefettura – che raggiunge il 20% del valore totale delle opere programmate sul territorio".

Sempre in tema Pnrr ieri in commissione consiliare del Comune di Rimini si è fatto il punto sullo stato di avanzamento dei (tanti) progetti. A giugno al via i lavori per la nuova piscina comunale a Viserba (costo 10,5 milioni, dei quali 2,1 al Pnrr e 1,4 da altri fondi statali) e la pubblicazione del bando di gara per la seconda tratta di Metromare: 4,2 chilometri dalla stazione di Rimini alla Fiera, con un investimento colossale, di quasi 54 milioni di euro. Ancora, saranno aggiudicati entro fine maggio i lavori per i tre nuovi poli educativi (dal Pnrr oltre 7 milioni) Girotondo, Peter Pan a Viserba e Pollicino a Marebello. A gennaio avvio dei lavori allo Stadium, destinato a diventare sede del centro federale di danza sportiva (finanziato per 4 milioni), intervento in collaborazione la Federazione. Per la Cittadella dello Sport all’ex Area Ghigi, intervento finanziato dal Pnrr, il Comune sta predisponendo una nuova gara, dopo il primo bando andato deserto. A giugno previsto l’avvio dei lavori per il Centro servizi per il contrasto alle fragilità, nell’ex caserma dei vigili del fuoco, zona via De Warthema.