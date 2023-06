"Pnrr, i 300 milioni di Rimini sono a rischio infiltrazioni mafiose"

Soldi a palate che arrivano dall’Europa in Riviera con i fondi del Pnrr e, nell’angolo, l’ombra delle mafie. Sul piatto ci sono i 300 milioni di euro che Rimini ha ottenuto grazie al Piano nazionale di ripresa e resilienza. Resta l’incognita di una fervente criminalità organizzata che potrebbe mettere le mani ai progetti di ripristino delle infrastrutture a seguito dell’alluvione. Il governo ha ottenuto la fiducia al decreto Pubblica amministrazione imponendo un importante emendamento con cui vuole attuare la stretta ai controlli della Corte dei conti sul Pnrr. Con la stretta, la magistratura contabile potrà controllare la legalità dei progetti non più in concomitanza ma solo ex post. Ciò – spiegano i magistrati della Corte dei conti – significa "indebolire i presidi di legalità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa dei progetti". Enzo Ciconte, grande studioso delle infiltrazioni delle criminalità mafiose al Nord, avverte che i pericoli per Rimini "ci sono e sono rilevanti". Inoltre, "la storia della penetrazione delle mafie in Emilia-Romagna attraverso i lavori pubblici è storia nota".

L’ex deputato del Pci considera i controlli come uno "strumento utile" per impedire che la malapianta attecchisca ulteriormente al Nord, ma – aggiunge – "di certo i controlli non devono ritardare i lavori, come sostenuto anche dal Procuratore nazionale antimafia Giovanni Melillo". Le recenti modifiche al Codice degli appalti, poi, consentono ai comuni di "fare affidamenti diretti senza gare, escludendo la possibilità di produrre certificazioni antimafia" e aumentano pertanto i rischi. Insomma, anche in provincia a causa del mancato controllo della Corte dei conti si spalancherebbero le porte alle mafie. Per Enzo Ciconte "i lavori utili a sanare i danni dell’alluvione vanno fatti, i soldi devono arrivare, e non si può impedirne l’elargizione per paura della criminalità". Per ottenere ciò, senza incorrere nel rischio delle mafie, bisogna quindi fare i "controlli".

Andrea G. Cammarata