Pnrr, la Finanza va a caccia dei furbetti

Il Pnrr: un treno che il territorio di Rimini non può permettersi di perdere. Secondo i dati che abbiamo riportato nei giorni scorsi, ammonta a 179 milioni la somma che il capoluogo finora è riuscito a intercettare, ma altri finanziamenti potrebbero presto essere in arrivo. Un’opportunità preziosa, che però rischia di attirare anche ‘furbetti’ intenzionati ad approfittare dell’erogazione dei contributi per affari poco limpidi. Ecco perché ieri mattina a Palazzo Garampi è stato sottoscritto un protocollo d’intesa con il comando provinciale della guardia di finanza, finalizzato – si legge in una nota delle fiamme gialle – "all’implementazione dell’efficacia del sistema di monitoraggio e di vigilanza delle opere in corso di realizzazione finanziati con le risorse del Pnrr". Per effetto dell’accordo, siglato dal sindaco Jamil Sadegholvaad e dal comandante provinciale Alessandro Coscarelli, il Comune di Rimini metterà "a disposizione della guardia di finanza dati e informazioni circostanziati e notizie qualificate, di cui sia venuto a conoscenza quale soggetto destinatario finale, beneficiario o attuatore, ritenuti utili per la prevenzione e la repressione di illeciti nella specifica materia". Le fiamme gialle, dal canto loro, potranno "utilizzare gli elementi così acquisiti per orientare efficacemente la propria azione verso quei soggetti e quei contesti connotati da più elevato rischio, avviando conseguenti analisi, approfondimenti e controlli". Il protocollo sottoscritto da Rimini si aggiunge a quelli già stipulati con molti altri comuni della nostra provincia, andando così "a inserirsi in una più ampia cornice di attenzione istituzionale al corretto impiego delle risorse pubbliche su tutto il territorio provinciale, che vede la guardia di finanza in prima linea nel garantire il rispetto della legalità e della trasparenza".