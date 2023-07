Pnrr, missione romana per il sindaco Giorgetti

Missione a Roma per Filippo Giorgetti, sindaco di Bellaria Igea-Marina. In questi giorni, infatti, si è tenuto nella capitale, al centro congressi La Nuvola, l’appuntamento annuale organizzato dall’Anci, associazione nazionale dei Comuni italiani, per parlare del Pnrr dei Comuni e delle città e per fare il punto sullo stato degli investimenti e delle riforme che li accompagnano. Un evento quindi al servizio del Paese: due giorni di dialogo e operosa collaborazione tra istituzioni, sindaci (tra cui Giorgetti, in qualità di primo cittadino e di vicepresidente Anci Emilia-Romagna) ed esperti. Sul palco della plenaria, inoltre, uno spazio aperto di iperconnessione su focus di approfondimento condivisi, nelle isole di co-working, ognuna dedicata a una mission del Pnrr. Ieri, a seguito dell’intervento di Matteo Salvini, ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Francesco Lollobrigida, ministro dell’agricoltura, e Antonio Decaro, presidente Anci, sull’attuazione del nuovo codice degli appalti, anche Bellaria ha dato il suo contributo. Bellaria si è potuta confrontare con Ischia, il comune di Andria e l’Ifel. Tanti i temi affrontati: dalla transizione verde ai disagi dei comuni con gli anticipi sul fondo Pnnr, dalla digitalizzazione dei territori allo sviluppo delle infrastrutture sportive.

Aldo Di Tommaso