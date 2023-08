Pnrr, polemica infinita "Ci tolgono altri 6 milioni"

Sessanta milioni di euro. A tanto ammonterebbe il taglio dei finanziamenti di fondi Pnrr ai Comuni del Riminese, dopo il provvedimento deciso dal governo. Domenica Spinelli, senatrice di Fratelli d’Italia, agli attacchi dei Comuni e di alcuni parlamentari, come deputato Pd Gnassi e il senatore M5s Croatti, ha risposto assicurando che "sui progetti finanziati in precedenza con i fondi del Pnrr i soldi ci sono. Arriveranno da altre fonti".

La città di Rimini è, sulla carta, quella più colpita dal cambio di rotta del governo. Tra i progetti ’definanziati’ ci sono i lavori di riqualificazione del nuovo lungomare, da Bellariva a Rivazzurra. Un’opera per cui erano stati previsti 20 milioni da fondi Pnrr, e già appaltata. "Ma resta da capire anche cosa sarà dei 5,8 milioni che il Comune si era visto riconoscere sempre per il Parco del mare quale fondo per le opere indifferibili – osserva l’assessore Roberta Frisoni (foto) – Risorse che da sole a poco servirebbero nella prospettiva di portare a termine il cantiere. Gli enti locali non costruiscono i bilanci né definiscono la programmazione di opere sulla base di promesse. Invece che addossare ai Comuni responsabilità di ritardi smentiti dai dati, il governo acceleri per individuare nuovi canali di finanziamento necessari a sostenere gli interventi". In caso contrario, "il progetto di revisione del Pnrr, per come va delineandosi, metterà ancora una volta spalle al muro gli enti locali, frenando o cancellando interventi utili alla crescita e allo sviluppo delle città".

Solo al capitolo "rigenerazione urbana", nel Riminese ammonta a 35 milioni l’importo dei progetti ’definanziati’ da fondi Pnrr, di cui 20 per il lungomare di Rimini, da Bellariva a Rivazzurra.