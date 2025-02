"Poca disponibilità il vero problema"

"In centro a Rimini mancano i parcheggi, c’è poco da fare – spiega Marina Agnadelli –. Soprattutto nei giorni di mercato o quando c’è qualche evento nella zona. Quando si deve trovare un posteggio bisogna mettersi il cuore in pace e aspettare che se ne liberi qualcuno. Io parcheggio sempre allo Scarpetti, li ho girati un po’ tutti e questo mi sembra il più conveniente, anche perché è molto grande e c’è più possibilità di trovare uno stallo libero. Alcuni amici mi hanno detto degli aumenti negli altri parcheggi, per fortuna non sono ancora stato toccato da questo, visto che allo Scarpetti le tariffe sono sempre le solite. Spero che dove parcheggio io non cambino le cose".