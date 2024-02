Poche case, affitti al rialzo. La zona più cara è San Giuliano

Continuano a salire i canoni di locazione a Rimini e provincia. La crescita stimata da Tecnocasa nei primi sei mesi dello scorso anno, l’ultimo periodo di riferimento censito, e il semestre precedente segna un aumento contenuto attorno all’1%. Ma va detto che in precedenza gli aumenti erano stati più significativi. In appena tre anni nelle città capoluogo i canoni sono cresciuti di oltre l’11%. Se non sorprende che la zona più cara nella città di Rimini sia quella di San Giuliano con trilocali che arrivano mediamente a 850 euro al mese, il mercato delle locazioni brevi in zona turistica resta la prima opzione per chi ha immobili da affittare. Infatti non è raro trovare annunci di abitazioni in zona mare, anche a Miramare o Bellariva dunque non centrali, con canoni mensili che arrivano a superare i 3mila euro. Se ci si avvicina in zona darsena, in via Ortigara, vengono chiesti anche 6mila euro al mese per 60 metri quadrati. E’ la cifra chiesta per guardare il mare da uno degli appartamenti della ‘Prua’. A Riccione il mercato degli immobili di pregio in affitto raggiunge livelli ben più alti. Per appartamenti completamente ristrutturati con vista mare si può arrivare a 25mila euro nel mese di agosto. Se si rimane in zona Palas ne bastano la metà. Il mercato degli affitti estivi è preponderante in riviera con ripercussioni su quello degli affitti annuali. Poche opportunità e tanta domanda non fanno che alzare le richieste economiche per chi cerca alloggi per 12 mesi l’anno. Rispetto ai canoni annuali chiesti nel territorio riminese alla fine del 2021, aumentano i valori medi in diverse zone della città. Tra queste c’è la zona di Covignano dove un trilocale si piazza sul mercato in media a 800 euro al mese. In aumento l’area di via Marecchiese. anche qui ci si aggira sugli 800 euro mensili. Ad aumentare tra un anno e l’altro sono anche alcune zone al mare, da Piazzale Tripoli a Miramare, con il lungomare riqualificato.

Altro dato è il livellamento dei canoni. Infatti nel Comune di Rimini la media di un trilocale non scende mai sotto i 650 euro mensili registrati a Viserbella. Allontanandosi dal mare non va molto meglio. Se si sceglie la zona vicina a Santarcangelo, ovvero Santa Giustina e San Vito, i canoni restano mediamente alti e arrivano a 800 euro per un trilocale. A Santarcangelo, zona centrale si sale ulteriormente arrivando a 900 euro, cento euro in più rispetto all’anno precedente, secondo i dati rilevati dall’Osservatorio di Tecnocasa.

Se si dà uno sguardo ai monolocali, anche qui la zona mare segna valori alti. Le spese maggiori si registrano ancora una volta a Riccione, in zona centrale dove un monolocale si ’strappa’ a 700 euro al mese con affitto annuale. Merce rare vista la tendenza ad affittare gli appartamenti per i soggiorni brevi estivi. In centro storico a Rimini si arriva a 550 euro, a patto di vincere la concorrenza degli universitari. I valori potrebbero tuttavia subire dei cambiamenti con l’entrata in vigore delle nuove norme in materia di affitti brevi. L’obiettivo della norma è limitare il ricorso alle locazioni brevi turistiche, cosa che potrebbe immettere sul mercato annuale nuovi alloggi.

Andrea Oliva