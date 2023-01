"Poche le vie di fuga in piazza I soccorsi frenati dalla calca"

La festa è stata da applausi. Non ci sono stati particolari problemi di ordine pubblico, né disordini durante la notte di Capodanno in centro storico. L’imponente schieramento delle forze dell’ordine, nonché dei tanti steward (oltre un centinaio) che il Comune ha messo in campo per gli eventi, ha evitato problemi. Ma non tutto, sabato, è filato liscio. Ci sono stati malori e attacchi di panico, con i sanitari in difficoltà a soccorrere le persone per la situazione che si era venuta a creare nelle piazze Cavour e Malatesta (leggi l’articolo sotto). E il consigliere di Fratelli d’Italia, Nicola Marcello, che sabato era presente ed è stato anche insieme ai sanitari della Croce rossa, non ha dubbi: "Il piano per i mezzi di soccorso va rivisto e migliorato, a partire dalle vie di fuga. Per fortuna non è successo nulla di grave, e tutte le persone per le quali è stato necessario intervenire avevano accusato malori lievi. Ma va ripensata l’organizzazione di piazza Malatesta, in occasione dei grandi eventi". Durante la serata sono state una dozzina le persone soccorse. Poche, se pensiamo alle decine di migliaia di presenti tra le piazze Cavour e Malatesta. "Tra i malori, mi risulta – continua Marcello – che diversi siano stati provocati da attacchi di panico, dovuti alla folla e agli assembramenti". Il punto, secondo il consigliere, è che "non c’erano sufficienti vie di fuga né per il pubblico né per i mezzi di soccorso. Infatti in alcuni casi i sanitari hanno avuto molte difficoltà a intervenire".

Gli effetti della calca di sabato si sono visti bene anche nel giardino di piazza Malatesta dedicato a Tonino Guerra: tanti hanno ’invaso’ e occupato le aree con piante e aiuole, dove è vietato l’accesso, per ripararsi dalla folla e dagli assembramenti. Non hanno aiutato la giostra e le casette del mercatino di Natale, che hanno ristretto ancora di più gli spazi. Si era anche valutato se toglierle o meno: alla fine sono rimaste e hanno contribuito all’effetto ’tappo’, verificatosi soprattutto durante e subito dopo gli spettacoli di fuochi d’artificio.

Il piano per la sicurezza del Capodanno in centro storico "l’abbiamo definito e concordato insieme a Prefettura, Questura e a tutte le forze dell’ordine – fa notare il sindaco Jamil Sadegholvaad – Un piano a cui i nostri uffici hanno lavorato per settimane insieme agli altri organti competenti. E’ vero, c’è stata ressa nelle piazze Cavour e Malatesta, in determinati momenti. Ma è quello che succede normalmente in tutti i grandi eventi e concerti". "Per quanto riguarda le vie di fuga c’erano ed era stato predisposto l’apposito corridoio per i mezzi di soccorso e delle forze dell’ordine". Il sindaco poi ricorda "i controlli ai varchi, che hanno impedito l’uso di bottiglie di vetro in tutte le aree degli eventi, e gli oltre 100 steward in campo". Tirando le somme, conclude Sadegholvaad, "è stato un ottimo Capodanno anche dal punto di vista della sicurezza, fatta eccezione per qualche ubriaco e per alcuni ragazzini saliti sulla statua di Papa Pio V e sulla fontana della Pigna, subito allontanati. Le piazze si sono riempite perché abbiamo offerto alla gente un bel Capodanno. Per evitare, la folla avremmo dovuto fare gli eventi come ai tempi delle restrizioni Covid, con accessi contingentati. Vogliamo davvero tornare indietro a questo punto?".

Manuel Spadazzi