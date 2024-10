Poche vongole, allarme pescatori abusivi

Per chi ha visto ieri mattina delle imbarcazioni e dei pescatori a poche decine di metri dalla riva, davanti agli scogli di Bellaria Igea Marina, niente paura. Sono aziende autorizzate da Regione e Ministero dell’agricoltura con regolare concessione, attiva fino a fine dicembre. E l’obiettivo è quello di ripopolare gli allevamenti di vongole locali. Le segnalazioni d’allarme sono partite da alcuni privati cittadini ieri all’alba. "Chi sono questi e possono pescare le vongole proprio lì?" si sono chiesti in tanti. Poi il tam tam è stato velocissimo sui social. Pronta la risposta di alcuni pescatori e esperti locali: "Chi opera di giorno sono i nostri pescatori del territorio, alla ricerca di vongole veraci nella zona davanti agli scogli, una delle aree esclusive dove nascono. Vengono prelevate e portate poi negli allevamenti più a largo per la riproduzione". Utilizzando piccole imbarcazioni che non danneggiano i fondali, i professionisti del mare usano sistemi di pompaggio per prelevare le vongole veraci. "Dopo la mucillagine dei mesi scorsi le vongole non si sono riprodotte tantissimo al largo – continuano i pescatori – per questo stiamo cercando di prenderne più possibile vicino alla battigia: le prendiamo per riseminarle nell’area di allevamento. Si tratta di progetti concordati con ministero e regione". L’attività è anche un deterrente per i pescatori abusivi: sono state infatti diverse le segnalazioni inviate anche alla Capitaneria di porto, per la presenza nelle ore notturne di altre piccole imbarcazioni abusive, provenienti da fuori provincia. I pescatori fuorilegge tentano di ‘rubare’ le vongole veraci bellariesi per portarle nei loro allevamenti senza permesso. "Con la nostra attività cerchiamo di arrivare prima degli abusivi la mattina, per difendere il territorio e la produzione locale – continuano ancora i pescatori – Cerchiamo di proteggere le nostre vongole e il nostro lavoro". Il Comune di Bellaria Igea Marina vigilerà sul problema: "Le segnalazioni non vengono comunicate all’amminstrazione. Giustamente gli interessati avranno segnalato a chi di competenza. Confidiamo che si vigili per il benessere del nostro mare e degli operatori".

Rita Celli