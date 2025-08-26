"Pochi eventi: tre settimane e si chiude"

Agosto si chiuderà con un ‘pienino’, tra l’80 e il 90% di riempimento delle camere degli hotel, secondo stime ancora ufficiose. Ma la Regina si interroga come sempre su un finale stagione sempre troppo anticipato e tutto da costruire. E dopo una stagione complessa come questa, settembre potrebbe dare respiro. E invece.

"Invece alcune strutture chiuderanno già dopo il 7 settembre, quasi tutte lo faranno il 14, seconda domenica del mese – conferma Massimo Cavalieri, presidente associazione albergatori – La MotoGp di Misano non traina così tanti flussi turistici come si pensa a Cattolica e mancando per la città un finale con eventi e manifestazioni in loco il mese di settembre resta un mese con poche opportunità. Una struttura alberghiera per restare aperta con i costi di oggi, tra personale e consumi, necessita di flussi importanti, ma se ci sono poche prenotazioni alla fine è meglio abbassare la saracinesca".

Insomma maggio è oramai il mese del turismo sportivo ma settembre non decolla e la città presto vedrà ridotta la propria capacità ricettiva: "A fine stagione sarà urgente programmare un cartellone di eventi e opportunità per il finale di stagione del prossimo anno – commenta Cavalieri – ma anche lavorare sul futuro del Palas ad esempio come contenitore di manifestazioni in grado di destagionalizzare. Poi dovremo ragionare anche sul turismo sociale, dei gruppi, e degli stranieri, tornando a battere mercati che ci possono dare qualche soddisfazione in questa direzione". Anche perché si chiude una stagione difficile che ad agosto non è mai decollata davvero completamente: "Agosto ha visto un ‘pienino’ tra il 15 ed il 24 – dice il presidente degli albergatori – ma non può bastare in un mese che non ha mai fatto davvero registrare il tutto esaurito. Abbiamo tenuto grazie al meteo, ma agosto con questo trend non ha di certo recuperato i bilanci negativi di giugno e luglio sui quali torneremo poi a discutere con le statistiche ufficiali. Urge una programmazione tutti insieme, con eventi e turismo sportivo, che possa destagionalizzare prima di luglio e dopo agosto, di fatto per 10 mesi all’anno. Quelli con sole e mare ormai non bastano più, i tempi sono cambiati e occorre trovare soluzioni differenti". Una volta archiviata la stagione estiva, a Cattolica sarà tempo di riflessioni.

Luca Pizzagalli