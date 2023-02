Pochi intimi alla protesta in piazza Evitati gli scontri con gli anarchici

Non ha scaldato i cuori dei riminesi la manifestazione organizzata ieri pomeriggio, in piazza Cavour, dal sindacato Usb contro il governo Meloni. Una manifestazione che (alla vigilia) preoccupava non poco le forze dell’ordine, che temevano anche la partecipazione di militanti anarchici. La paura era che potessero scoppiare scontri e problemi di ordine pubblico, come già avvenuto in molte piazze d’Italia dove i movimenti anarchici stanno manifestando per Alfredo Cospito, l’anarchico che sta facendo lo sciopero della fame per ottenere la revoca del regime di carcere duro. Niente di tutto questo è accaduto ieri in piazza Cavour, dove hanno manifestato appena una quindicina di persone e tutto si è svolto senza problemi. A un certo punto c’erano più uomini delle forze dell’ordine, tra carabinieri e poliziotti (anche in borghese) che manifestanti. In piazza era presente anche il questore Rosanna Lavezzaro, che ha voluto accertarsi personalmente che tutto filasse liscio. E così è stato. Ma le indagini della Digos sulle azioni degli anarchici, dopo le scritte a favore di Alfredo Cospito e i vandalismi in città, vanno avanti serrate.