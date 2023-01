Pochi parcheggi, calano le vendite nei negozi

Macchinette dei parcometri che spesso si inceppano o respingono la moneta, sbarre che a volte si bloccano e imprigionano le auto dentro i recinti, tariffe di sosta non omogenee che confondono le idee agli utenti, aree di parcheggio estremamente limitate, vigili sempre in agguato, che piombano come falchi. I parcheggi sono un autentico dramma. Mancano. L’automobile è ormai come l’abito: nessuno esce senza. Dal vestito ci si può saltare fuori, ma dalla vettura, a Rimini, diventa difficile. I parcheggi scarseggiano, sono introvabili nella stagione della villeggiatura e non solo. Il Comune sta facendo grandi sforzi per recuperare spazi, ma sono disseminati come chicchi di riso. Gli automobilisti riminesi, se potessero farlo, entrerebbero con la loro vettura in casa, nell’ufficio, nei negozi, al bar, al ristorante. Il pensiero di dover fare quattro passi a piedi li sgomenta e non esitano a posteggiare nei divieti di sosta, o in doppia fila, o sul marciapiedi, o di traverso, se la manovra si preannuncia difficoltosa. D’altro canto c’è una aperta avversione da parte dei negozianti, ai quali allo stato attuale non si può dare torto. Se gli automobilisti non possono fermarsi davanti o vicino al negozio cercano naturalmente un altro luogo, più comodo.