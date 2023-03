"Pochi parcheggi gratis e il commercio va in crisi"

Due lucchetti enormi e la parola "chiuso". La moria dei negozi non sembra trovare tregua, secondo la piattaforma Immobiliare.it, solo nel centro storico, sono 70 le attività in vendita, 32 quelle in affitto e 6 quelle all’asta. Camminando per le vie saltano all’occhio decine di saracinesche abbassate e i cartelli logori "vendesi" o "affittasi" non si contano. Le vetrine, poi, oscurate per celare gli interni spogli o in stato di abbandono. "Lo shopping nel degrado sicuramente non aiuta e si deve fare qualcosa", lo dice un passante osservando una vetrina dove giacciono abbandonati il manico di un aspirapolvere e un sacchetto dell’immondizia. Insomma, alcune strade del centro si mostrano ormai ridotte a un vero e proprio cimitero del commercio. Ne sono un esempio via Giordano Bruno, dove spuntano almeno cinque attività commerciali ‘saltate’ o in attesa di trovare un ‘padrone’. Non va meglio in via Cairoli, dove la filiale di una banca chiusa ha lasciato un immenso vuoto. E non va meglio nella zona del Mercato coperto con numerose attività in stop. Ma anche la gettonata piazza Cavour ostenta almeno due vetrine vuote. "In realtà il mercato degli affitti nel centro storico non va male, i prezzi degli affitti si sono abbassati dopo la pandemia" spiega Ezio Bertozzi, titolare dell’agenzia immobiliare omonima, non celando però una certa insofferenza per la mancanza di parcheggi: "non c’è una striscia bianca, sono tutte blu o gialle, è normale che se le persone non vengono in centro perché il parcheggio costa caro, poi i negozi non si affittano". È dello stesso avviso Enzo Pavani, proprietario della storica agenzia immobiliare in piazza Malatesta: "da quando la piazza non è accessibile alle macchine e agli scooter, anche il nostro lavoro è calato. La città non ha appeal senza parcheggi e i pochi che ci sono costano una follia. Sono gli imprenditori a scegliere di non investire in centro per questi motivi. Rimane la ristorazione ma il mercato lì è ormai saturo". Pavani parla di un "impoverimento del centro storico e di vie centrali dove ormai passano soltanto i residenti". Poi c’è la problematica delle garanzie contrattuali: fideiussione a sei mesi minimo, se non un anno, o sei mensilità anticipate. "I proprietari le garanzie le vogliono e se non vengono date, è un segnale di scarsa affidabilità" spiega Pavani aggiungendo che "i negozi in centro si affittano a circa 1.500 euro indipendentemente dalla zona o dalla grandezza". Su tutto si aggiunge anche il problema dei locali non a norma: "se non ci sono le altezze, o manca la canna fumaria, il proprietario deve adeguare i locali, altrimenti deve restare chiuso", spiega Ezio Bertozzi. Diversa la situazione per gli stranieri: "Ci sono tantissimi bengalesi - continua Bertozzi - che, soprattutto al mare, chiedono di affittare ma pur offrendo tutte le garanzie spesso si vedono negato il negozio perché i proprietari temono il degrado".

Andrea G. Cammarata