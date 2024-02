Poco Happy con Cavezzo

Happy ko nella seconda giornata del girone di seconda fase. Le ragazze di Andrea Maghelli hanno perso con Cavezzo 53-67. Tutto è in gioco dopo il primo quarto (12-12), ma anche all’intervallo, pur con le ospiti avanti (21-27). Di ritorno dagli spogliatoi ecco l’allungo decisivo di Cavezzo, che stabilizza la sua zona dopo averla alternata alla individuale nel primo tempo. Emiliane sul 25-40 a metà terzo periodo, un divario che la Ren-Auto non riuscirà più a colmare. Il tabellino dell’Happy: Tiraferri 5, Novelli 2, Mongiusti 3, Capucci 6, Pratelli, E. Duca 10, N. Duca 14, Fera 2, Benicchi, Borsetti, Monaldini. All.: Maghelli. Cavezzo: Zanoli 11, Cariani, Kolar, Verona 21, Finetti, Maini, Costi 9, Calzolari 19, Stefanini, Zucchi 1, Pronkina 6. All.: Piatti. Prossimo appuntamento sabato a Castel San Pietro con la Magika.