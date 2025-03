"Poco personale siamo in emergenza"

Emergenza per i vigili del fuoco. A denunciare la situazione le organizzazioni sindacali Cgil Vvf e Usb Vvf, che hanno allertato le istituzioni locali in merito "alla grave carenza di organico che colpisce il comando dei vigili del fuoco di Rimini, con ripercussioni sulla sicurezza del territorio e sul benessere del personale". I vigili nel Riminese sono 153 contro i 171 necessari. Pesa "il declassamento dell’aeroporto, che comporterà 12 uomini in meno". A tutte queste carenze "si aggiungono le unità non operative per motivi di salute. Situazione destinata a peggiorare a causa dei continui pensionamenti".