Podcast racconta gli orrori della guerra

Un viaggio della memoria, per raccontare come Santarcangelo ha vissuto la seconda guerra mondiale. Ecco allora il podcast 1944 - 2024. Per non dimenticare. La Linea gotico e il ricordo della guerra. Ieri è stata lanciata la prima delle 5 puntate. Il progetto è realizzato dal Musas (il museo storico archeologico di Santarcangelo) e dalla Pro Loco, ed è ispirato alla mostra allestita al museo, che terminerà domenica. Nel podcast si racconta anche di come le grotte di Santarcangelo ebbero un ruolo fondamentale, durante il conflitto, come rifugio per numerose famiglie.