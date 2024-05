Podismo, Giro del Monte a San Marino. Ricciardi firma il record del percorso

Il "Giro del Monte" di San Marino, con 1200 partecipanti in questa edizione, ha visto aggiornare la propria storia: Luis Matteo Ricciardi, trentunenne portacolori dell’Atletica Imola, ha completato i 7 km del percorso in 21’40“, migliorando di nove secondi il precedente limite fermato dal grande mezzofondista ucraino Vasyl Matviychuk nell’edizione del 2021, quando fermò il cronometro a 21’49". Il valore della prestazione dell’imolese è sottolineato dall’ottimo livello degli avversari saliti con lui sul podio: Lorenzo Bugli (Dinamo Sport, secondo in 23’04“) e Davide Venerucci (Olimpus San Marino, terzo in 23’57“). "L’ho interpretata come una sfida al cronometro – ha spiegato Ricciardi al termine della gara – vengo da un periodo di allenamento intenso e da risultati per me importanti nelle distanze su pista del mezzofondo veloce ed ero curioso di misurarmi su un percorso con un riferimento importante come il record detenuto da Matviychuk". Tra le donne Giulia Valentini (Rimini Marathon) ha vinto in 27’38“ davanti a Luana Leardini (Dinamo Sport/28’24“) ed Elisa Crescentini (Arcus/29’30“).