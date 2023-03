Poesie e fotografie ti spiegano che la diversità è una ricchezza

Una serata dedicata alla cultura, parlando di diversità come ricchezza della nostra società. Sono questi i valori alla base dell’incontro: "Diversità: l’incrocio di prospettive", organizzato lo scorso martedì dal Rotary Club di Rimini con la presentazione del libro d’arte "conTesti" edito da Walter Raffaelli che unisce le immagini fotografiche di Claudio Silighini alla poesia di Stefano Lunedei. Il Rotary è un’organizzazione internazionale che ha 118 anni e ha radici nelle comunità locali e ad oggi unisce 1 milione e 400 mila socie di diversa estrazione e provenienza, che mettono insieme le loro competenze al servizio di grandi cause umanitarie o a beneficio delle comunità. Tra gli obiettivi comuni ritroviamo: promuovere la pace, risolvere conflitti e costruire progetti che migliorino la vita delle persone e delle comunità. La serata è partita dalla condivisione del testo con l’obiettivo di aprire un dialogo sui valori della diversità, dell’equità e dell’inclusione. L’opera è a tiratura limitata: le 12 foto, che descrivono la diversità di etnie, ambienti naturali e sociali, in Italia e nel mondo, sono scatti unici del fotografo Claudio Silighini e stampate in modo da poter essere utilizzate ad una ad una come opere d’arte da esporre. Ogni foto è accompagnata dai versi poetici di Stefano Lunedei. L’opera nasce dall’approfondimento di tre parole: la diversità intesa come riconoscere la presenza di persone di ogni provenienza senza distinzione di sesso e condizione socio economica; l’equità nel fornire supporto a un soggetto in modo tale da permettere il suo inserimento in un contesto; l’inclusione intesa come un percorso che va oltre agli stereotipi e ai pregiudizi (attribuiti in modo conscio o inconscio) per permettere che tutti e tre gli elementi coesistano. "Il progetto ha rappresentato una sfida scaturita dalla ricerca di parole adatte e non banali partendo dall’immagine" ha affermato il poeta Stefano Lunedei.

Marzia Versiglia