Poesie e musica alla Celletta Zampeschi per raccogliere fondi per l’emporio solidale

Versi di speranza e solidarietà. Domani a Santarcangelo (presso la Celletta Zampeschi, alle 18,30) si terrà la presentazione del libro Légàmi di poesie. Un evento molto particolare, organizzato per raccogliere fondi per ’Uiè da magne’, il nuovo emporio solidale di Santarcangelo. L’iniziativa è nata per volontà dei due poeti, Eleonora Caramanna e Salvatore Falvo, uniti da una collaborazione durante il periodo del Covid in favore della popolazione abruzzese, e che li vede ancora insieme per questa iniziativa a Santarcangelo.

L’evento di domani servirà a sostere le attività dell’emporio solidale di Santarcangelo, gestito dai volontari dell’associazione ’Ven èulta’. Durante la presentazione ci saranno diversi interventi, letture di alcune poesie e anche musica dal vivo, con l’esibizione di un duo formato da pianoforte e violino. L’evento, patrocinato dal Comune di Santarcangelo, vedrà intervenire anche la sindaca Alice Parma. Il ricavato dell’iniziativa sarà devoluto dai volontari che gestiscono l’emporio solidale di via Andrea Costa, che al momento sta aiutando ben 65 famiglie santarcangiolesi in difficoltà.