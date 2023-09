Poeti, attori e intellettuali nel ’Cantiere’

Saranno tanti, tantissimi i protagonisti a Santarcangelo di Cantiere poetico, il festival dedicato alla poesia (e non solo) giunto al nono anno. Significativo il titolo scelto per questa edizione, che si terrà dal 24 al 29 ottobre: "La manutenzione della poesia. Coltivare le passioni e gli errori". E il filo rosso che unirà spettacoli, incontri, laboratori, sarà proprio questo: l’errore come occasione possibilità di crescita e scoperta per l’uomo. Tra gli eventi, l’anteprima nazionale di Caravaggio. Di chiaro e di scuro, lo spettacolo diretto da Enzo Vetrano e Stefano Randisi, mentre il poeta e attore Roberto Mercadini porterà in scena Storia perfetta dell’errore. Sul palco del festival tanti poeti: da Ida Travi a Vivian Lamarque, da Roberta Castoldi a Beatrice Zerbini fino a Michel Simonet. E parteciperanno al Cantiere anche intellettuali, giornalisti e docenti, tra i quali Marino Sinibaldi, Sara Zambotti, Nando Pagnoncelli e Ilvo Diamanti.