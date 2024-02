Poggio Torriana guarda alle comunali: "Massima apertura alla cittadinanza"

Partono gli incontri pubblici del nuovo gruppo consiliare ‘Territorio e identità’ di Poggio Torriana. A marzo saranno due gli incontri in programma con la cittadinanza per un confronto per le prossime elezioni: venerdì 1° marzo e venerdì 15 marzo (ore 20.45) al centro sociale di via Costa del Macello.

"Fino a quando insieme a Francesca Macchitella svolgeremo il ruolo di consigliere comunali – dice la capogruppo, Guendalina Salvigni – intendiamo dare prova di come si debba affrontare l’attività amministrativa, attraverso il confronto con i cittadini e l’approfondimento di questioni importanti, per questo abbiamo scelto due temi: il bilancio e l’ambiente. Ci aspettiamo la partecipazione di chi vive a Poggio Torriana e non solo".

Entro il 15 marzo "siamo chiamate a deliberare il bilancio di previsione triennale 2024-2026 e non lo faremo certamente a cuor leggero – riprende e conclude Guendalina Salvigni. Il dialogo e la collaborazione sono alla base per costruire una comunità sempre più partecipativa, inclusiva e orientata al bene comune".

Tra gli ospiti presenti ai due incontri ci saranno politici del territorio come Gloria Lisi, attivisti, esperti di ambiente e biologi come Elena Santolini, Giorgio Sapigni e Claudio Cerquetti.