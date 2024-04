Poggio Torriana. Raggini: "La priorità è un bilancio sostenibile". Macchitella: "È ora di rompere con il passato"

"Noi della Lista Unita a Poggio Torriana ci candidiamo con la volontà di completare e migliorare il lavoro intrapreso 5 anni fa". Così Ronny Raggini, sindaco uscente e candidato al bis. "Tra le priorità – continua – c’è la volontà di portare il bilancio comunale a una sua sostenibilità nonostante il rifinanziamento per ulteriori cinque anni legati al progetto fusione, oltre a questo saremo chiamati a lavorare per dotarci di un nuovo strumento urbanistico uniforme sui due territori capace di dare la rotta di sviluppo del nostro territorio per i prossimi anni". Poi l’annuncio: "Nel futuro programma e negli incontri della campagna elettorale condivideremo gli interventi volti a qualificare tutte le frazioni del nostro territorio". Per quello che riguarda la promozione del territorio in chiave turistico-culturale "vogliamo candidare Montebello a diventare borgo dei matrimoni".

Intanto Francesca Macchitella, alla guida della lista Territorio e Identità, ribadisce che la sua candidatura a sindaca nasce "dal desiderio di fare qualcosa di concreto nella realtà dove vivo". L’impegno è rivolto al territorio e chiediamo il supporto di chiunque voglia sostenerci per rompere decisamente con le convenzioni del passato, rifiutando la politica tradizionale, vista spesso come mero ambito professionale. Puntiamo ad avvicinare giovani e cittadini indipendenti. È la prima volta che mi candido come sindaco e vorrei mettere a frutto l’esperienza maturata in questi cinque anni come ex assessore comunale e come consigliere".