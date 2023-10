Poggio Torriana. Tutti in marcia coi Volenterosi

Dieci anni fa il percorso che portò alla fusione di Poggio Berni e Torriana. E domenica si celebra lo storico evento con una camminata. A organizzarla ci hanno pensato i ’Volenterosi per Poggio Torriana’, gruppo di volontari nato in paese un mese fa. Non a caso la camminata di domenica vuole anzi essere il primo passo di un percorso "per avviare un processo di partecipazione e far crescere l’orgoglio di appartenenza alla stessa comunità – dice il gruppo – Crediamo sia urgente un cambio di prospettiva, che riconosca le diversità e metta in gioco le risorse di tutti per raggiungere lo stesso scopo sia che si abiti a Torriana o a Poggio Berni". La camminata prenderà il via alle 15.30 dall’ingresso della ciclabile vicino a Vulcangas, per una passeggiata di circa 40 minuti fino al Mulino Sapignoli. Qui è prevista una merenda e la presentazione del progetto ’Volenterosi’, che "pone in primo piano l’ascolto di esigenze, proposte e criticità, partendo da un tema centrale: la fusione da cui è nato il Comune unico". Secondo il gruppo la fusione nei fatti non è ancora compiuta. "Serve un progetto che renda le frazioni protagoniste del cambiamento, dotandole di necessaria autonomia, e garantisca l’adeguato ascolto della gente".

m.c.