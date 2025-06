"Poggiorimini può rivivere da campo attrezzato"

Dici "Poggiorimini" e a generazioni di riminesi (e non solo) riaffiorano alla mente felici ricordi di gite, scampagnate e soprattutto campeggi. Tanti campeggi vissuti in questo cucuzzolo sopra i mille metri in alta Valmarecchia, immerso nel bosco di Botticella a due passi da Sant’Agata Feltria. Il primo "seme" di Poggiorimini è stato piantato negli anni Cinquanta da Luigi Zangheri, nome notissimo dell’associazionismo cattolico riminese. Per oltre 60 anni Poggiorimini è stata la casa comune di centinaia di gruppi dove migliaia di ragazzi ed educatori hanno vissuto tappe importanti di vita formativa. L’incedere del tempo, normative più stringenti e costi lievitati hanno portato Poggiorimini alla chiusura. Eppure c’è chi non vuole arrendersi. E’ nato così il piano B, semplice e concreto: tornare alle tende. Il sito come campo attrezzato per ospitare gruppi fino a 50 persone in tenda. "Per rendere possibile questa nuova stagione servono interventi minimi ma indispensabili: - spiega don Danilo Manduchi, economo della Diocesi di Rimini e ideatore delle ‘tende del futuro’ - riattivazione delle utenze, costruzione di servizi igienici e messa in sicurezza delle aree comuni". Costo preventivato: 35.000 euro. Cifra impegnativa, è partita così una raccolta fondi con lo slogan: anche una piccola offerta può diventare un mattone di futuro. Si può contribuire con un versamento sul c.c. della Diocesi di Rimini (IBAN IT60G0709024203002000207941 oppure IT25Y0709024210015030060243, Causale: offerta "Riapriamo Poggiorimini"), e ricevere informazioni, contattando lo scout di Villa Verucchio Federico (cell 349 6443867) o lo stesso don Danilo. I lavori di pulizia esterna sono già partiti. Goffredo Polidori, sindaco di S.Agata Feltria: "Poggiorimini è un luogo storico, qui tanti riminesi e non solo hanno soggiornato durante tutto l’anno: ragazzi, gruppi e famiglie diventavano residenti per alcuni tempi. Riappropriarsi di un bene storico sarebbe un importante plusvalenza per la comunità. Facciamo il tifo per l’iniziativa". Poggiorimini può tornare ad essere una "casa comune". Partendo da una semplice tenda piantata nel cuore della Valmarecchia.

m.c.