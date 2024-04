Poker biancorosso, Pro Sesto ko

Quattro gol, tre punti in tasca e ottavo posto messo al sicuro. Non ha badato a spese la Primavera 3 del Rimini nell’ultimo match casalingo contro la Pro Sesto quarta della classe (4-0). A mettere la firma sul match ci hanno pensato Giometti (doppietta per lui con due reti realizzate dal dischetto), Satalino e Torino. Una vittoria convincente per la squadra di mister Brocchini quando mancano due gare al termine del campionato.

Primavera 3. Girone A (24ª giornata): Pro Patria-Lecco 0-4, Arzignano Valchiampo-Fiorenzuola 0-3, Lucchese-Carrarese 1-1, Olbia-Pergolettese 3-2, Pro Vercelli-Triestina 0-1, Rimini-Pro Sesto 4-0. A riposo il Modena.

Classifica: Modena 52; Triestina 42; Pergolettese 38; Pro Sesto 37; Pro Vercelli 35; Olbia 31; Fiorenzuola 30; Rimini 28; Pro Patria 27; Lecco, Arzignano Valchiampo 24; Carrarese 15; Lucchese 13.