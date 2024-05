Poker di pretendenti per Verucchio. Centrosinistra diviso a Poggio Torriana

In Valmarecchia ci sono due candidati che sentono già l’odore della vittoria. Fabiano Tonielli, sindaco uscente di Casteldelci, è l’unico in corsa. Stessa situazione a Talamello dove l’unica candidata è Anna Maria Bianconi. Poker di candidati a Verucchio. Lara Gobbi corre una civica di centrosinistra sostenuta dal Pd; Fabio Fraternali guida una lista appoggiata da Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia; Roberto Baschetti è il candidato di una civica che nel 2019 fu alleata del centrodestra; Giancarlo Lazzaretti è il candidato della lista 3V (che sta per Verucchio Villa Verucchio) dove ci sono anche convinti novax. A San Leo il sindaco uscente Leonardo Bindi, vicino al centrodestra, sarà sfidato dalla lista civica di centrosinistra guidata da Elisabetta Vaccari. È a caccia del quarto mandato Marcello Fattori, sindaco di Maiolo. Contro di lui si candida, con una lista civica, l’imprenditore Maurizio Moroni. Due liste anche per Montecopiolo: il sindaco uscente Pietro Rossi sarà sfidato da Mauro Baldacci, conosciuto da molti per essere stato presidente del comitato del ’no’ al passaggio dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio all’Emilia Romagna. Poker di candidati a Poggio Torriana, dove il centrosinistra si è spaccato e si presenterà con ben 3 liste: quella di Ronny Raggini, il sindaco uscente; la civica ’Territorio e Identità’ di Francesca Macchitella, già assessore nella giunta di Raggini; la civica dei Volenterosi guidata da Danilo Rinaldi, assessore a Santarcangelo dove fa parte della coalizione guidata dal Pd. La quarta lista è la civica di centrodestra dell’eterna Loretta Contucci.

Rita Celli