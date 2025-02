Polemiche da ‘salotto’ sul viale Ceccarini: "Progetto sbiadito? No, è un piano ambizioso"

Il nuovo viale Ceccarini tra sogni e incubi. La coalizione di governo formata da Pd, 2030, Contemporanea, Coraggiosa e Riccione col cuore e Uniamo Riccione plaude alla giunta, al progetto, all’assessore Andruccioli, e gonfia il petto. Dalle civiche rompe il silenzio (durato oltre un mese) Fabrizio Pullè parlando di "nozze coi fichi secchi", "si poteva volare più alto. Il progetto della Angelini è, invece, un piccolo intervento, fatto inevitabilmente al risparmio. Sbiadito, scolorito. Asfittico. Poco più di una manutenzione ordinaria, colorita e condita dalle solite declinazioni green". Immediata la replica del Pd che si riassume così: "Loro ci hanno pensato (a viale Ceccarini) per otto anni. Noi invece l’abbiamo messo in cantiere, in due anni". Della serie: "Si danno la zappa sui piedi". Intanto il giorno del cantiere si avvicina e non è un punto di arrivo, bensì di partenza. "Il nuovo Viale Ceccarini non è solo un intervento infrastrutturale, ma un simbolo del coraggio con cui affrontiamo le sfide per migliorare la nostra città – scrive la coalizione –. L’ambizioso piano di riqualificazione urbana, Viva Riccione, che interessa viale Ceccarini, il Lungomare del sole e che si estenderà al resto della città, rappresenta un traguardo atteso da tempo dalla nostra comunità e testimonia la visione innovativa e la determinazione della nostra amministrazione. Tuttavia, non intendiamo fermarci qui: guardiamo al futuro con ambizione e siamo già al lavoro su ulteriori iniziative tra il 2025 e il 2026".