"Polemiche strumentali, i tempi saranno rispettati"

"Polemiche sterili, inutili e strumentali, fuochi d’artificio fatui in vista di ferragosto, che non portano a niente. Il ministro Fitto sul Pnrr ha ampiamente confermato che saranno rispettati tempi e modalità di erogazione, mentre sui ristori per l’alluvione in Emilia Romagna il governo ha nominato un commissario straordinario di grande valore, il generale Figliuolo, che sta lavorando affinché i fondi vengano stanziati con puntualità e non a pioggia". La senatrice Domenica ’Mimma’ Spinelli (FdI), ex sindaco di Coriano, risponde in tempo reale al ’doppio attacco’ lanciato dal senatore Croatti sul Pnrr, dal presidente della Provincia Sadegholvaad sui fondi legati all’alluvione tragica di maggio.

"Il collega Croatti faccia molta più attenzione – aggiunge – a quando affermato in aula, nei cui banchi sediamo entrambi. Aula dove il ministro Fitto ha detto in Senato riguardo all’analisi fatta di tutti i progetti presentati, ai tempi e alle dinamiche degli stessi. Analisi che ha ottenuto il voto unanime della Conferenza Stato - Regioni. Fitto ha aggiunto solo che il Pnrr sarà anche finanziato da altre fonti, confermando la cosa fondamentale, cioè che sarà finanziato". "Quanto ai fondi alluvione – prosegue la senatrice Spinelli –, è al vaglio del commissario Figliuolo la lista di tutti gli interventi necessari. Non solo quelli legati all’alluvione: sono stati inseriti, ovviamente anche per la provincia di Rimini, le richieste di interventi che già in precedenza i sindaci avevano fatto in precedenza, sui quali la Regione Emilia Romagna non era intervenuta. Questi ripetuti e sterili attacchi sono figli di un diktat giunto ai sindaci dai vertici del Pd, Bonaccini e Schlein. Noi invitiamo le persone a giudicare in base ai fatti, tra qualche mese".