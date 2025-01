Polfer, mancano gli agenti. Il sindacato lancia un sos

"Siamo preoccupati per la drastica diminuzione di personale presso la Sezione Polfer di Rimini". La stazione ferroviaria sul fronte della sicurezza resta una zona problematica, ma per la Cts Uil e la Uil polizia, invece che aumentare il personale della Polfer per garantire la sicurezza, sta avvenendo l’esatto contrario. La cosa preoccupa ancor più visto che la prossima stagione turistica non è così distante e quest’anno dovrebbe aprire anche l’accesso al sottopasso sul lato mare, vicino al Grattacielo, il che aumenterebbe i flussi e per la Uil, anche i rischi.

"Denunciamo la situazione deficitaria dell’organico della locale sezione di Polizia ferroviaria che comporta una generale difficoltà nella gestione dei servizi e nel controllo di tutte le molteplici stazioni ferroviarie che rientrano nel vasto territorio di competenza. Purtroppo questa carenza implica conseguenze negative in termini di minor sicurezza per i cittadini ed anche per gli stessi Poliziotti. Sono ormai all’ordine del giorno le continue aggressioni sempre più violente sia agli utenti che agli agenti che svolgono diligentemente il loro lavoro mentre gli interventi a tutela dei diritti delle persone sono diventati sempre più complessi".

Una pentola a pressione che non scoppia, rileva il sindacato, per il lavoro degli agenti in servizio. "Purtroppo la manciata di operatori aggregati dal Ministero per la stagione estiva è stata solo una goccia nel mare e il personale in servizio ha fatto e fa grandi sforzi affinché i turisti e residenti si sentano protetti e tranquilli". Ma le energie, come anche le unità, stanno venendo meno. "A breve la Sezione, già sprovvista di dirigente da fine aprile 2024 perché andato in quiescenza e non ancora sostituito da altro funzionario, resterà anche senza reggente poiché pure quest’ultimo lascerà l’incarico per raggiunti limiti d’età e al momento non c’è nessun dipendente che possa assumere il delicato incarico. Negli ultimi anni c’è stato un forte decremento della forza impiegabile dovuto a pensionamenti, trasferimenti, transito in ruoli tecnici, esenzioni per patologie".

Inoltre "il personale è sempre più anziano e affaticato. L’età media è sopra i 50 anni. L’organico va rinforzato".