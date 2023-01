Polisportiva, Nitti primo al traguardo Centinaia in coda al freddo per votare

Una serata infinita quella andata in scena ieri al palazzo del Turismo, dove si votava per il rinnovo del direttivo della Polisportiva comunale. Alla fine l’ha spuntata Michele Nitti con la sua lista Aria nuova capace di ottenere 319 voti. Francesco Franceschetti, alla guida della lista Educare per divertire, si è fermato a 235 preferenze. Centinaia di persone al voto durante un vero e proprio assalto al palazzo del Turismo. Alle 18 si sono aperte le porte del seggio e in pochi minuti si è formata una lunghissima coda. Una calca che è andata aumentando, arrivando un’ora più tardi, a superare la fontana della Perla al di là del piazzale. Centinaia in fila, e al freddo con le proteste che crescevano.

Intanto dentro le operazioni di voto procedevano con il contagocce, rallentate dalle verifiche dei tesseramenti, delle autodichiarazioni per i figli minori e dalle deleghe che sono state consentite. I due candidati Michele Nitti e Francesco Franceschetti si sono dovuti muovere in prima persona per sollecitare una velocizzazione delle procedere, mentre il personale posto all’ingresso faticava a sedare le proteste delle persone che si aspettavano procedure molto più veloci.

Vista la situazione si è deciso di fare entrare per primi i genitori arrivati con i bambini, ma le proteste di chi è rimasto in fila non sono diminuite. Nel frattempo i due candidati in sala hanno cercato di intrattenere la folla parlando dei rispettivi programmi tramite il maxischemo posto sull’esterno del palazzo del Turismo.

Votazioni surreali con folla e protesta all’aperto, mentre all’interno una sala vuota con le urne solitarie e pochi addetti ai lavori. Dell’assemblea si è visto ben poco. Nessun dibattito, solo operazioni di voto per altro non segreto con le persone che mettevano il proprio biglietto nell’una o nell’altra urna su cui capeggiavano i nomi delle liste e dei due candidati, poi se andavano dall’uscita di sicurezza. Qua e là qualche volto di politici, tesserati ovviamente, chiamati all’adunata. Non era stato fissato un termine per le operazioni di voto, così diversi tesserati hanno preferito andarsene per tornare dopo cena.

Ancora alle 20 la fila tagliava in due piazzale Ceccarini. Fuori intanto si davano il cambio agenti della polizia municipale con più equipaggi arrivati sul posto. Alle 20,15 il freddo ha fatto saltare la pazienza a chi era in fila e la dirigenza della Polisportiva ha deciso di aprire la sala al piano terra del palazzo del Turismo per accogliere fino a 130 persone in attesa di poter poi presentarsi alle urne. In media le persone hanno atteso un paio di ore prima di poter mettere il proprio biglietto nell’urna e partecipare alle elezioni più travagliate della storia della Polcom.

I tempi si sono dilatati fino a sera tarda, quando sono potuti iniziare gli scrutini, quando erano già passate le 22. Venti minuti più tardi l’esito che ha sorriso a Michele Nitti. La sua lista vince e il prossimo passaggio sarà la nomina del candidato alla presidenza della Polisportiva. Al quale toccherà il difficile compito di riportare la società nel rettangolo di gioco dove a vincere è soltanto lo sport.

Andrea Oliva