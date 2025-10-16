Strade, attesa infinita

Matteo Naccari
Strade, attesa infinita
Rimini
16 ott 2025
16 ott 2025
ANNA MARIA NIVES CONCOLINO
Cronaca
Politica in lutto, addio ad Arturo Florio

Più volte consigliere comunale a Riccione, esponente di Alleanza Nazionale, si è spento a 87 anni. È stato ispettore capo della polizia

Più volte consigliere comunale a Riccione, esponente di Alleanza Nazionale, si è spento a 87 anni. È stato ispettore capo della polizia

Più volte consigliere comunale a Riccione, esponente di Alleanza Nazionale, si è spento a 87 anni. È stato ispettore capo della polizia

Commozione a Riccione per la scomparsa di Arturo Florio, 87 anni, per più legislature consigliere comunale di Riccione, già ispettore capo di Polizia di Stato e cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana. Il suo cuore ha cessato di battere per sempre martedì, dopo alcuni mesi di malattia.

A Riccione, dove viveva con la famiglia da oltre mezzo secolo, era molto stimato per il suo carattere. Era una persona gioviale, socievole e rispettosa, nel contempo era determinato a portare avanti le sue battaglie politiche, sempre per il bene della città e ben documentato, ben lungi dalla politica astiosa e urlata.

Da consigliere di opposizione, avventura cominciata tra le fila di An nel 1995 ai tempi del sindaco Massimo Masini, e poi continuata col successore Daniele Imola, si era impegnato nella lotta contro la prostituzione, forte anche del suo passato tra le forze dell’ordine. Nato il 24 novembre 1937 a Roma, ha vissuto per anni a Cassino, finché a 18 anni, anziché prestare servizio militare, è entrato in Polizia dove si è pure dedicato allo sport, diventando più volte campione di Judo. è stato poi trasferito a Senigallia e a Fabriano, quindi a Palermo dove, proprio negli anni di piombo, ha prestato servizio nell’Antimafia. Altre tappe a Ustica, Moena e Ventimiglia, a Ponte San Luigi al confine con la Francia, dove ha conosciuto Johanna, nel 1966 diventata la sua inseparabile moglie.

Una parentesi poi a Cagliari e Ancona, finché gli è stata assegnata l’apertura estiva del Posto di frontiera all’aeroporto di Miramare, che dietro sua insistenza da stagionale è diventato fisso. Proprio Arturo Florio ne è diventato il primo comandante stabile.

Innamorato di Riccione, ha preso per sempre casa qui, fino a poi decidere di impegnarsi a fare qualcosa per la città, entrando in politica e cercando di adoperarsi quando qualcuno gli segnalava dei problemi. Nel frattempo è diventato presidente dell’Ancri (Associazione nazionale Cavalieri della Repubblica).

Le esequie di Florio, che oltre alla moglie Johanna lascia i figli Angela, Eliana e Pierluigi e i suoi quattro adorati nipoti, si terranno a Riccione sabato alle 10 nella chiesa di San Paolo a Spontricciolo, dove domani è prevista la veglia di preghiera. Tantissimi i messaggi di cordoglio giunti alla famiglia. La camera ardente, aperta dalle 7 alle 19, è stata allestita all’ospedale di Riccione.

Nives Concolino

© Riproduzione riservata

