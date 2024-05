Politica rapinata in casa: "Banditi armati in camera"

E’ stata svegliata di soprassalto, nel cuore della notte. Quando ha aperto gli occhi, davanti a lei - in camera da letto, al primo piano di una casa vicino al lungomare di Torre Pedrera - c’era un bandito con il volto travisato e una pistola in mano. Minuti di terrore per Daniela De Leonardis, consigliera comunale di Rimini e vice presidente della Provincia. Lei e il marito sono rimasti in balìa di una coppia di rapinatori che si sono intrufolati in casa loro e li hanno minacciati, portando via soldi e orologi. Non li hanno né picchiati né immobilizzati: la paura è stata però tale da convincere De Leonardis e il marito, Massimo Casadei, a consegnare Rolex, denaro e ad aprire la cassaforte. Sull’episodio indagano ora i carabinieri del nucleo investigativo e del nucleo operativo di Rimini, insieme ai militari della stazione di Viserba.

Stando alla ricostruzione, uno dei malviventi – quello più magro – si sarebbe arrampicato su una tettoia situata all’esterno dell’abitazione. Da lì, con l’abilità di un acrobata, aggrappandosi a dei tubi, avrebbe raggiunto rapidamente il balcone della casa al primo piano. Dopo aver forzato la porta-finestra della cucina, ha preso le chiavi e sporgendosi dal terrazzo le ha lanciate al complice, che attendeva in strada. Quest’ultimo si è introdotto in casa passando dal portone. Poi l’irruzione in camera da letto. "Tutti e due parlavano italiano con accento straniero, forse dell’est Europa - racconta De Leonardis, ancora sotto choc -. Indossavano guanti, scaldacollo e cappucci. Uno, quello con la pistola, si era coperto parte del viso con un cappello, l’altro aveva la faccia nascosta da una specie di passamontagna. Quello con la pistola si è diretto da mio marito e gliel’ha sventolata sotto il naso. L’altro mi ha tenuto la testa premuta sul cuscino. Io lo pregavo di non farci del male, e lui continuava a ripetere che volevano solamente soldi e orogoli e di non preoccuparci perché se ne sarebbero andati via subito".

Il blitz è durato pochissimi minuti. "Cercavano gli orologi, probabilmente ci stavano tenendo d’occhio da tempo e avevano notato quelli che indossavamo. Hanno preso il Rolex dal comodino di mio marito e si sono fatti consegnare il mio". Prima di fuggire, conclude la vice presidente della Provincia, "hanno obbligato mio marito ad aprire la cassaforte. Dentro c’erano dei contanti, una piccola somma. Si sono presi anche dei braccialetti. Uno di loro ha cercato di sfilarmi un paio di anelli dalla mano, ma non c’è riuscito e il complice lo ha convinto ad andarsene".