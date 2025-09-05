Politiche europee, confronto e sfide. Giovani e ministri insieme per costruire idee e progetti

La Riviera che chiude gli ombrelloni e prepara l’autunno si trasforma, per tre giorni, in un’arena politica europea. Non è il consueto congresso a porte chiuse: a Bellaria Igea Marina, sulla spiaggia davanti alla Casa Vacanze Stella, da oggi a domenica si apre la New Direction Academy. Tre giorni di incontri con figure di primo piano: Nicola Procaccini, presidente di New Direction, la vicepresidente del Parlamento europeo Antonella Sberna, Carlo Fidanza, capodelegazione FdI a Bruxelles, i ministri Tommaso Foti e Daniela Santanché, Arianna Meloni e Giovanni Donzelli. Tra i protagonisti anche l’onorevole Mario Mantovani, vicepresidente della Commissione Affari giuridici del Parlamento europeo, che spiega il senso di questa sfida.

Onorevole, perché un’Academy qui, in Romagna, e non a Bruxelles o Roma?

"Perché Igea Marina è già stata teatro di riflessioni politiche e culturali, ma il nostro sguardo va oltre. Volevamo un luogo aperto, simbolico, capace di unire comunità locali e orizzonte europeo. L’Academy è un laboratorio di idee, dove giovani da tutta Europa possono dire la loro, confrontarsi e crescere".

Molti sottolineano la centralità dei giovani. Che cosa si aspetta da loro?

"La loro partecipazione è essenziale. In questa tre giorni ci sono tanti ragazzi di Gioventù Nazionale: ascoltano, ma soprattutto parlano. Lo spirito che li muove è comprendere, assumersi responsabilità. Perché l’Europa di domani dipenderà anche dalle loro scelte".

Lei parla di ’democrazia decidente’. Cosa intende?

"Abbiamo bisogno di un’Europa che non resti spettatrice. Davanti alle crisi internazionali, dall’Ucraina alla Palestina, il nostro continente deve avere voce, credibilità e capacità di azione. Superare l’omologazione burocratica è l’unica strada per rafforzare le politiche di ogni Stato".

E l’Italia, che ruolo può avere in questo contesto?

"Grazie alla leadership di Giorgia Meloni l’Italia è tornata al centro del dibattito. Noi condividiamo le sue parole al Meeting di Rimini: servono "mattoni nuovi" per un’Europa pragmatica, meno ideologica, più vicina ai cittadini. L’Academy traduce quella visione in formazione e confronto".

Sul piano nazionale lei richiama spesso giustizia e sicurezza. Perché sono priorità?

"In primavera, se tutto andrà bene, ci sarà il referendum sulla giustizia. È un passaggio cruciale: vogliamo un sistema equo, trasparente, con una magistratura indipendente ma non politicizzata. E poi la sicurezza: significa riconoscere il valore delle forze dell’ordine e dare la certezza che lo Stato è presente".

Che messaggio lascia ai ragazzi che parteciperanno?

"La politica ha bisogno del loro contributo. Non è un mondo distante, ma lo spazio dove riaffermare diritti fondamentali e solidarietà. A loro dico: abbiate il coraggio di mettervi in gioco, perché il futuro dell’Europa non si scrive senza di voi".

Aldo Di Tommaso