Politici, sfida a colpi di like. E’ Montevecchi il re dei social

A colpi di like, una classifica di fine 2023 per capire il seguito online dei politici riminesi. Tra i sindaci domina su tutti Jamil Sadegholvaad, che si presenta come "sindaco di Rimini e padre di Jasmine", e sul profilo ufficiale Facebook conta 18mila followers, assente su X (ex Twitter) ma su Instagram incassa 6.498 follower. Al secondo posto c’è Filippo Giorgetti, primo cittadino di Bellaria Igea Marina, che su Facebook ha circa seimila follower. Medaglia di bronzo per Daniela Angelini, la sindaca di Riccione. Il suo profilo Facebook conta 3.900 follower, mentre su Instagram supera quota 1.700. Quarto posto per Alice Parma, prima cittadina di Santarcangelo: su Facebook vanta 2.700 ‘seguaci’ e su Instagram 2.800, mentre sul social di Elon Musk la santarcangiolese non compare affatto. Tra i sindaci più social dell’entroterra spicca Mauro Giannini, a capo della giunta di Pennabilli. Grazie all’intensa attività sul web – posta ogni due o tre giorni – e alal provocazioni mediatiche, Giannini è seguito da 314 follower sul social fondato da Zuckerberg .

Ma come sono piazzati i politici riminesi che stanno in Regione e in Parlamento? Il primo posto sul podio lo guadagna il consigliere regionale della Lega, Matteo Montevecchi, con 105mila follower su Facebook e circa 4,5mila su Instagram. Emma Petitti, presidente dell’Assemblea legislativa regionale, si accaparra il secondo posto nella classifica dei politici riminesi impegnati a Bologna: su Facebook 10mila follower e su Instagram circa 2.800. Iridata anche la consigliera regionale Nadia Rossi, al terzo posto con 8.800 follower su Facebook da sommare ai circa 3mila di Instagram. Fra i parlamentari riminesi, su tutti domina la pagina ufficiale di Andrea Gnassi, ex sindaco di Rimini e attualmente deputato del Pd, che sul social principale di Meta vanta 21mila follower. Tallonato da Marco Croatti, senatore del Movimento 5 Stelle, anche lui a quota 21mila follower e 2.200 su Instagram. Non lo batte per un pugno di follower Jacopo Morrone, l’onorevole dell Lega, che conta 20mila follower su Facebook. Domenica Spinelli, senatrice di Fratelli d’Italia e vice sindaca di Coriano, raccoglie 1.900 follower su Instagram mentre su Facebook si ferma a 1.300. Beatriz Colombo, la deputata riccionese eletta con Fratelli d’Italia, è il fanalino di coda della classiccica dei bid della politica con 1.342 follower su Facebook.

Andrea G. Cammarata