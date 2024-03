Polizia dell’Unione, in un anno oltre 3.500 multe e mille iniziative

Nel 2023 si è rafforzato il ruolo della Polizia Locale dell’Unione Valconca nei nove Comuni della vallata: Morciano, San Clemente, Montefiore, Gemmano, Montescudo – Monte Colombo, Mondaino, Saludecio, Montegridolfo, Sassofeltrio. Una presenza, quella della Polizia Locale, sempre più capillare e diffusa e sempre più attenta e sensibile alle richieste ed esigenze della cittadinanza, imperniandosi sulla sinergia tra i due Sub-Ambiti (1: San Clemente-Gemmano-Saludecio-Mondaino-Montegridolfo-Montescudo-Monte Colombo-Sassofeltrio e 2: Morciano-Montefiore) che compongono il corpo dell’Unione Valconca.

Di grande rilievo il tema della sicurezza stradale, con gli agenti della Polizia Locale dell’Unione che hanno potuto avvalersi, durante i controlli, di tecnologie per rendere ancora più efficace la loro azione, come tele-laser e dispositivi ‘Targa System’, il sistema di riconoscimento targhe, progettato per le forze dell’ordine, che consente di intervenire con maggiore accuratezza nei confronti di veicoli potenzialmente pericolosi per la sicurezza stradale.

Complessivamente, nell’arco dei dodici mesi, sono state elevate 3.583 sanzioni per violazioni del codice della strada. Nel Sub-ambito 1 le sanzioni sono state 1.484. Gli agenti sono intervenuti per il rilevamento di 39 incidenti, di cui 25 con feriti. Quanto al Sub-ambito 2, le sanzioni elevate sono state 2.099. I sinistri rilevati sono stati 23, di cui 14 con feriti.

Nel 2023, gli agenti del Sub-ambito 1 hanno svolto complessivamente 52 attività di polizia giudiziaria, 53 quelle eseguite dagli agenti del Sub-ambito 2. Nel territorio dell’Unione, sono state espletate 1.088 attività di prossimità in concomitanza con gli orari di entrata e uscita dalle scuole, lo stesso è stato fatto in occasione di 90 manifestazioni ed eventi.