Polizia locale, Del Fabbro nuovo comandante

È rimasto vacante per pochi mesi il ruolo di comandante dei vigili di Santarcangelo. A dirigere d’ora in poi la polizia locale sarà Daniele Del Fabbro, 51 anni, riminese, con una lunga esperienza nei vigili e anche nei carabinieri. Del Fabbro viene dalla polizia locale di Ravenna, dove era commissario superiore. Ha vinto la concorrenza degli altri 26 candidati che si erano presentati al bando indetto per ricoprire il ruolo. Per lui ieri la firma del contratto e la foto di rito in municipio. Del Fabbro prende il posto di Fabio Cenni, che ha lasciato a giugno dopo tanti anni in servizio nella polizia locale della Valmarecchia, di cui gli ultimi sei da comandante. Cenni ha vinto un concorso ed è andato a lavorare al Comune di Bologna. Con lui se ne era andata anche la vicecomandante Paola Tinti, anche lei trasferitasi in un altro ente. Oltre alla lunga esperienza sul campo, il nuovo comandante Del Fabbro può vantare diversi studi specialistici (l’ultimo dei quali un master universitario di secondo livello in diritto della pubblica amministrazione) e corsi su sicurezza, videosorveglianza e privacy, infortunistica stradale, reati ambientali, primo soccorso, abusivismo, anticorruzione, terrorismo e violenza di genere. "Proprio il curriculum, le competenze, le esperienze hanno portato a individuare Del Fabbro quale nuovo comandante", spiega il Comune di Santarcangelo in una nota.

A giudicare Del Fabbro e gli altri candidati è stata una commissione formata dalla dirigente dell’Unione Valmarecchia Roberta Mazza, dal dirigente del settore amministrazione di Santarcangelo Enrico Giovanardi e dal comandante della polizia locale di Rimini Andrea Rossi. Dopo un periodo di transizione (in cui si dividerà tra Santarcangelo e Ravenna), nel giro di pochi mesi Del Fabbro prenderà servizio a tempo pieno nel comando di via Andrea Costa. Per lui un contratto di tre anni, prorogabile. Per il sindaco di Santarcangelo Filippo Sacchetti "Del Fabbro è una figura di grande preparazione e competenza, con una grandissima preparazione figlia di costanti corsi di formazione e di una esperienza trasversale sul campo. Ha indossato per la prima volta la divisa come carabiniere ausiliario nel Ravennate, poi è entrato nella polizia locale prestando servizio per alcuni anni a Verucchio, per una decina a Rimini e dal 2019 ancora a Ravenna. È stato anche carabiniere a Verona e Milano, tra il 2002 e il 2009". Una carriera che "ci ha portati a scegliere lui come nuovo comandante della polizia locale. Tra l’altro Del Fabbro abita a San Vito e quindi conosce benissimo il territorio. Sono certo che tutti insieme faremo un ottimo lavoro".