Polizia locale, l’organico si amplia con due agenti

Tempo di assunzioni a Santarcangelo. Si sta per concludere il bando di concorso (per mobilità) per assumere due agenti della polizia locale per il comando di Santarcangelo. Al bando si sono presentati in sei, cinque gli ammessi (uno è stato escluso per i requisiti di idoneità fisica). Con i due nuovi assunti il corpo di polizia locale di Santarcangelo tornerà ad avere 28 agenti, compresi il comandante e gli ispettori. Nel frattempo è stato aperto anche un nuovo bando per assumere a tempo determinato un operaio. Le domande andranno presentate il 4 aprile.