Polizia locale, Trebbi è il nuovo comandante

Monica Trebbi è il nuovo comandante della Polizia locale di San Giovanni in Marignano. L’amministrazione comunale annuncia intanto un giro di vite sulle strade con controlli e multe per arginare alta velocità e manovre pericolose. In rampa di lancio pure la realizzazione di due fondamentali rotatorie per la viabilità cittadina. Trebbi è in forza al comando marignanese dal 1994, dove è stata vicecomandante per oltre dodici anni. Ha quindi preso servizio nel suo nuovo ruolo a partire dal 1° novembre, in concomitanza con il pensionamento del suo predecessore Claudio Battazza. "Nei prossimi mesi procederemo ad un’intensificazione dei controlli sulle strade – conferma la sindaca Michela Bertuccioli – nella direzione di limitare fenomeni come alta velocità e manovre pericolose, per garantire la sicurezza di tutti. Metteremo ancor di più in sicurezza la Sp 58".

In particolare saranno pure realizzate altre due rotatorie: "Metteremo in sicurezza l’incrocio tra via Garibaldi e via Perugia – assicura la sindaca – e porteremo avanti l’iter progettuale per la rotatoria tra via Cassandro e la Sp 58, in questo caso l’opera è a carico della provincia". Ma si annunciano anche nuove assunzioni tra i vigili marignanesi. "L’amministrazione comunale ha proceduto alla nomina di un nuovo vicecomandante, individuato nella persona dell’ispettore Fabrizio Bentivegna, anch’egli figura di collaudata e comprovata esperienza. Ma procederemo anche all’individuazione di un nuovo agente da inserire nell’organico di Polizia locale, che a San Giovanni in Marignano conta attualmente in totale otto divise". Infine un pensiero allo storico comandante Claudio Battazza con le parole della sindaca Michela Bertuccioli e dell’assessore e vicesindaco Nicola Gabellini: "A Battazza va un sentito e sincero ringraziamento per l’instancabile attività svolta all’interno dell’amministrazione e che lo ha visto ricoprire non solo il ruolo di agente e comandante di Polizia locale, ma anche le vesti di responsabile di diversi settori della macchina amministrativa".

Luca Pizzagalli