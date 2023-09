Polizia locale vicina ai cittadini grazie al nuovo presidio mobile

"Prossimità e sicurezza", una Polizia locale più vicina ai cittadini di Verucchio e delle frazioni di Santarcangelo, grazie uno sportello decentrato con cui migliorare anche il servizio di presidio svolto. In sostanza si tratta di un ufficio mobile attrezzato per l’accoglienza al pubblico e dotato di tutte tecnologie necessarie per essere usufruibile dai residenti che intendono fare segnalazioni o richieste sull’efficienza della segnaletica e delle infrastrutture stradali. Il nuovo servizio comincerà a partire da oggi e continuerà il secondo sabato di ogni mese. Nel dettaglio, le località interessate sono San Martino dei Mulini in via Tomba 176 e Sant’Ermete in via Martella 16. Il terzo sabato di ogni mese la pattuglia sarà invece a Canonica in via Dell’Albana e poi a Stradone in via Provinciale Uso 5. Il quarto sabato del mese il servizio si trasferisce a Verucchio prima a Villa e di seguito a tarda mattinata nel capoluogo. Il primo sabato di ogni mese – da ottobre – il presidio sarà a San Michele e San Vito.

a.g.c.