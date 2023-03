Polli e proteste "L’allevamento sarà biologico"

Mauro Carloni

Il progetto del maxi allevamento di polli a Cavallara di Maiolo continua a far discutere. E dopo le polemiche dei residenti contrari allo stabilimento, ecco la replica dell’azienda Fileni che cerca di placare le proteste, con tanto di dati alla mano.

"I capannoni non saranno di tre piani, ma ad un piano soltanto e l’impatto non porterà un problema turistico nella zona", fanno sapere. "Si tratta di un allevamento biologico e non intensivo, caratterizzato da bassa densità di animali, variabile tra 140.800 e 217.600 capi, a seconda del tipo di pollo allevato".