Pollo romagnolo, il ritorno. Da specie in estinzione a protagonista in cucina

Fino a poco più di un anno fa, l’unico allevatore professionale di pollo romagnolo era Stefano Tozzi di Mercato Saraceno. Ora, anche la Tenuta Saiano, a Torriana, può fregiarsi del titolo di ‘custode’ del prezioso animale - del quale esistono, secondo le stime, meno di tremila esemplari da Imola in giù.

Dopo la mora romagnola, gli asini, i conigli, le galline ruspanti della razza Kabir e i piccioni, alla tenuta - di proprietà della famiglia Maggioli, così come la famosa osteria ‘La Sangiovesa’, in centro a Santarcangelo – si allevano i polli romagnoli. Un ulteriore passo avanti verso il salvataggio della specie (diciannovesimo presidio Slow Food dell’Emilia-Romagna), minacciata di estinzione dalla diffusione degli allevamenti intensivi.

Adatto a un consumo di carne moderato e stagionale, il pollo romagnolo viene servito proprio alla Sangiovesa: al momento, il locale santarcangiolese è l’unico a prevederlo nel menù, in tutta la Romagna. Lo chef Massimiliano Mussoni ha studiato alcune ricette ad hoc, che riprendono l’antica tradizione contadina e richiedono tempi di cottura ben più lunghi, poiché la carne di pollo romagnolo è più ‘tenace’ di quella del pollo comune.

Tra i grandi ‘classici’, recuperati dalla cucina delle azdore di un tempo, ci sono il pollo alla cacciatora e il brodo di pollastra per i cappelletti. Ma perché il pollo romagnolo è andato via via scomparendo? Perché rappresenta l’esatto contrario di ciò che richiede la produzione industriale avicola. Animale rustico, con una spiccata tendenza al volo e l’abitudine a cibarsi di quel che trova, da sempre viene allevato all’aperto: necessita di grandi spazi, infatti, per razzolare e procurarsi il cibo.

È di piccola taglia e, per ingrassare, richiede tempi lunghi, pari o superiori agli otto mesi: un’eternità, se paragonati ai ritmi di accrescimento dei polli da batteria (45 giorni). Grazie all’impegno e alla passione di alcuni piccoli allevatori del territorio - ma anche di atenei come Bologna e Parma e dell’Arvar (Associazione razze e varietà autoctone romagnole) - questa preziosa razza non si è mai persa del tutto ed è ora oggetto di un’importante valorizzazione.

Maddalena De Franchis