Polo challenge: premio in memoria di Piemonti

Primo summit ieri al Grand Hotel De Bains per l’Italia Polo Challenge 2023 che, sull’onda di altre località d’élite italiane e straniere, nella prima settimana di maggio si estenderà a Riccione. Come anticipato dall’imprenditore Attilio Cenni, ieri in collegamento con gli organizzatori e amministratori di Cortina, l’esclusiva manifestazione sportiva che si terrà nella spiaggia libera 153 di Riccione coinvolgerà 84 cavalli e 24 fantini professionisti in arrivo anche da Dubai, nonché da Francia, Svizzera e Austria. Previsto un grande villaggio, che nell’area verde a monte di viale D’Annunzio comprenderà anche i box per i cavalli, quasi tutti argentini e in parte arabi. Saranno quattro giorni intensi, intervallati anche da momenti musicali animati da dj del calibro di Raphael Nunez. Non è esclusa la presenza di Jessica Notaro, mentre è certo il premio alla memoria di Gabriele Piemonti, l’imprenditore scomparso di recente. Dovrebbe essere consegnato dalla moglie Ambra Orfei. Ci si prepara intanto a chiedere i permessi ai vari enti a partire dal Demanio e dall’Ausl. Le iscrizioni si apriranno i primi di aprile. L’evento intanto ha trovato sponda nel Comune di Riccione che ha messo a disposizione 5mila euro, si aggiungeranno al sostegno offerto da importanti sponsor. Se n’è parlato alla presenza del presidente regionale di Federalberghi Emilia – Romagna Alessandro Giorgetti e del collega riccionese Bruno Bianchini che promettono appoggio all’evento d’élite, destinato a riportare in quota Riccione. Fa sponda Anche Gianni Indino, presidente di Confcommercio: "Riccione ha un valore aggiunto d’élite che si era un po’ perso, ora bisogna riconquistarlo con iniziative di questo calibro, il Polo è inclusivo – premette –. I commercianti saranno vicini a questa iniziativa, così il mondo della ristorazione e della notte che rappresento. Faremo sentire la nostra presenza".

ni. co.